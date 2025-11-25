The following instruments on XETRA do have their first trading 25.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.11.2025
Aktien
1 AU0000094153 Australian Strategic Materials Ltd.
2 AU000000BMG3 BMG Resources Ltd.
3 AU0000321754 Dragon Mining Ltd.
4 US31816X1063 Firefly Aerospace Inc.
5 CA4221071026 Headwater Gold Inc.
6 US5904794089 Republic Airways Holdings Inc.
7 SE0026820854 Subgen AI AB
8 CA88104W1095 Terra Rossa Gold Ltd.
Anleihen/ETF
1 US11943HAD17 Buenos Aires, City of...
2 XS3227367110 Chorus Ltd.
3 XS3239338042 CNH Industrial N.V.
4 XS3239976163 EP Infrastructure a.s.
5 US912810UQ93 United States of America
6 XS3238272572 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
7 SE0026842221 Betsson AB
8 US26875PBB67 EOG Resources Inc.
9 FI4000597976 Finnair Oyj
10 BE0390269380 Flämische Gemeinschaft
11 BE0390270396 Flämische Gemeinschaft
12 DE000A460ND3 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
13 XS3239172565 Ardagh Metal Packaging Finance PLC
14 XS3239211132 Banca Transilvania S.A.
15 XS3226594581 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
16 XS3238244282 National Bank of Greece S.A.
17 LU3178805456 Amundi EUR Cash Active UCITS ETF
18 IE000YR7N5U8 ODDO BHF US Equity Active UCITS ETF
