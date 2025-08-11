Paris/London/Zürich - Nach fünf Gewinntagen in Folge ist der EuroStoxx 50 mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Leitindex der Eurozone gab bis zum Montagmittag um 0,1 Prozent auf 5.342 Punkte nach. In der Vorwoche hatte er 3,5 Prozent gewonnen. Anleger agieren vor wichtigen Ereignissen aus Wirtschaft und Politik vorsichtig. Zunächst warteten die Investoren am Dienstag auf frische US-Inflationsdaten, die grosse Bedeutung haben mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
