Waldachtal - In Waldachtal im baden-württembergischen Landkreis Freudenstadt hat ein Mann am Sonntagabend seine 34-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung getötet und im Anschluss einen tödlichen Frontalzusammenstoß verursacht.



Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, war es zunächst zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner Partnerin gekommen, wobei der 37-Jährige die Frau tödlich verletzte. Nach der Tat flüchtete der Mann mit einem Pkw und den beiden gemeinsamen Kindern, einem Säugling und einem Kleinkind.



Auf der Flucht verursachte der mutmaßliche Täter einen Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße 4721 in Richtung Pfalzgrafenweiler. Dabei lenkte er sein Fahrzeug vermutlich absichtlich in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem VW, der von einer 29-jährigen Frau gesteuert wurde. Der Mann und der Säugling starben noch an der Unfallstelle. Das Kleinkind und die VW-Fahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.



Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rottweil die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, und die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.





