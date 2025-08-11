In einem Diskussionspapier schlägt das Unternehmen Gorfion Green Energy vor, Strom gezielt dort zu erzeugen, wo der Verbrauch hoch ist und stellt ein Maßnahmenpaket vor, das den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und gleichzeitig Einsparungen ermöglichen soll. Gorfion Green Energy, Marke des Immobilienunternehmens Gorfion bietet Unternehmen Photovoltaik und Mieterstrom im "Solar-as-a-Service"-Modell AN an. Nun hat das Unternehmen ein Diskussionspapier zur Energiewende herausgebracht. Es stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver