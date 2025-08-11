Mit einem Kursplus von rund drei Prozent gewinnt die Aktie des Pharma-Riesen Novartis am Montag verhältnismäßig viel an Wert. Vielversprechende Spätphasen-Studiendaten, die übrigens auf eine Zusammenarbeit mit Morphosys zurückzuführen sind, sorgen für Impulse. Die jüngste Zoll-Kursdelle wurde damit wieder aufgeholt.Der Pharma-Konzern hat mit seinem Kandidaten Ianalumab in zwei zulassungsrelevanten Studien die gesteckten Ziele in der Behandlung des Sjögren-Syndroms erreicht. Dabei handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
