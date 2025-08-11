TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 11. August 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass LUMA Energy ServCo, LLC ("LUMA") als autorisierte Vertretung der Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") am 8. August 2025 die Standard-Angebotsvereinbarung für ein Batteriespeichersystem ("SO1-Vereinbarung") im Rahmen eines formellen Genehmigungsverfahrens beim Puerto Rico Energy Bureau ("PREB") eingereicht hat. Die finale Genehmigung wird voraussichtlich innerhalb eines Zeitraums von 30 bis 90 Tagen nach der Einreichung beim PREB erteilt werden.

Der Abschluss der SO1-Vereinbarung soll zwischen PREPA und Polaris Power US, Inc. ("PPUS"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Polaris, erfolgen.

Die Einreichung der SO1-Vereinbarung ist Teil des sogenannten "Puerto Rico Accelerated Storage Addition Program" ("ASAP"). Dabei handelt es sich um eine strategische Initiative, die darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit auf der gesamten Insel durch den Einsatz von Batteriespeichersystemen im Versorgungsmaßstab ("BESS") als Ergänzung zu den bestehenden Stromerzeugungsanlagen zu verbessern.

In diesem Rahmen wird PPUS als "Ressourcenanbieter" für die Installation und den Betrieb der BESS verantwortlich zeichnen, während Punta Lima Wind Farm, LLC ("PLWF"), eine weitere Tochtergesellschaft von Polaris, auch künftig als "Eigentümerin der Stromerzeugungsanlage" für den Standort Punta Lima, an dem sich das Speichersystem befinden wird, auftritt.

Nachdem die SO1-Vereinbarung unterzeichnet wurde und das BESS-Projekt abgeschlossen und vollständig in Betrieb ist, hat der Ressourcenanbieter Anspruch auf ein fixes sowie leistungsbezogenes Entgelt, das von der PREPA monatlich als Gegenleistung für die Bereitstellung von Energiespeicherleistungen samt Kapazitäten und Netzunterstützung entrichtet wird. Die SO1-Vereinbarung wurde mit einer BESS-Kapazität von 71,4 MW (2 x 35,7 MW) eingereicht. Polaris ist derzeit neben dem Regulierungsverfahren damit beschäftigt, die technische Machbarkeit einer Kapazitätserweiterung auf 80 MW (2 x 40 MW) zu prüfen. Der Beginn des kommerziellen Betriebs ist für das dritte Quartal 2026 geplant; die SO1-Vereinbarung hat ab dem Datum des kommerziellen Betriebs eine Laufzeit von 20 Jahren.

Marc Murnaghan, CEO von Polaris, erklärt:

"Die Einreichung der SO1-Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein, der uns eine rasche Umsetzung unserer Energiespeicherstrategie in Puerto Rico ermöglichen wird. Wir sind stolz darauf, die Energieresilienzziele der Insel unterstützen und dafür unsere bestehende Infrastruktur in Punta Lima nutzen zu können."

Polaris setzt sich auch in Zukunft für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in ganz Lateinamerika und der Karibik ein und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Zuge des Genehmigungs- und Umsetzungsverfahrens.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein geothermisches Kraftwerk (~ 82 MW), vier Wasserkraftwerke (~ 39 MW), drei Solar- (Photovoltaik-)Projekte (~ 35 MW) und ein Onshore Windpark (~ 26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die erwartete Verwendung der Erlöse oder des/der Rating/s einer solchen Emission sowie die Akquisitions- und sonstigen Investitionspläne des Unternehmens, den etwaigen Nutzen für die Finanz- oder Geschäftsleistung des Unternehmens, das Abwicklungsdatum der Anleihen und die Notierung der Anleihen am Oslo Alternative Bond Market enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden" oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80652Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80652&tr=1



