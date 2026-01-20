Anzeige
WKN: A3DQXW | ISIN: CA73108L1013 | Ticker-Symbol: N4T
Frankfurt
20.01.26 | 08:10
7,590 Euro
-0,78 % -0,060
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
20.01.2026 14:02 Uhr
Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt Quartalsdividende bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors beschlossen hat, eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US$ pro ausstehender Stammaktie auszuschütten.

Die Dividende wird am 27. Februar an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Handelsschluss am 17. Februar als Aktionäre eingetragen sind. Bei der Dividende handelt es sich um eine im Sinne der kanadischen Einkommenssteuer auf Bundes-, Provinz- und Territorialebene als "eligible dividend" eingestufte Dividende.

Das Board of Directors von Polaris Renewable Energy hat sich bereit erklärt, auch weiterhin eine Quartalsdividende auszubezahlen, und wird in Zukunft gegebenenfalls weitere Dividendenerhöhungen in Erwägung ziehen.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadischesUnternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Windpark (26 MW) nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations
Polaris Renewable Energy Inc.
Tel: +1 647-245-7199
E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die erwartete Verwendung der Erlöse oder des/der Ratings einer solchen Emission sowie die Akquisitions- und sonstigen Investitionspläne des Unternehmens, den etwaigen Nutzen für die Finanz- oder Geschäftsleistung des Unternehmens, das Abwicklungsdatum der Anleihen und die Notierung der Anleihen am Oslo Alternative Bond Market enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden" oder "werden" oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

© 2026 ACCESS Newswire
