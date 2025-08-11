Eli Lilly und Novo Nordisk sind direkte Konkurrenten und beschäftigen sich beide mit Diabetes und Adipositas. Dennoch entwickelten sich beide Aktien zuletzt sehr unterschiedlich. Daher stellt sich die Frage, welche Aktie zukünftig mehr Potenzial besitzt. Unterschiedlicher Kursverlauf Beide Aktien befinden sich im Abwärtstrend. Eli Lilly erreichte im Januar 2025 mit rund 887 € ihren Höchststand. Danach ging es abwärts: mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
