Der Bonner Logistikkonzern DHL Express baut seine Zusammenarbeit mit der kanadischen Frachtflug-Spezialisten Cargojet Airways weiter aus. Laut einem Bericht von "CH-Aviation" sicherte sich das DAX-Unternehmen nun das Recht, über Optionsscheine insgesamt eine Million stimmberechtigte Aktien der kanadischen Gesellschaft zu erwerben.Der vereinbarte Ausübungspreis liegt bei 93,61 kanadischen Dollar pro Aktie - umgerechnet etwa 58,40 Euro - und gilt für einen Zeitraum von acht Jahren.
© 2025 Der Aktionär