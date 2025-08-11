Die Aktie der Wacker Chemie befindet sich weiterhin in einer sehr schwachen Phase, seit Anfang 2023 geht es bergab. Der kurzfristige Anstieg im März ist wieder Geschichte; am Montag verliert sie aktuell -1,3% und steht bei rund 66 €. Das sollten Anleger beachten. Chemiebranche leidet weiterhin Die Lage bei der Nachfrage nach chemischen Produkten bleibt weiterhin sehr schwach. Im Juli sackten die Umfragewerte total ab, so schlecht war die Lage seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de