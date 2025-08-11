Die Bundeswirtschaftsministerin will die Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Dachanlagen abschaffen und Erneuerbare stärker an den Netzkosten beteiligen. Das Echo aus der Branche ist eindeutig. Dass Katherina Reiche keine ausgewiesene Freundin der Photovoltaik ist, haben ihre ersten Wochen im Amt gezeigt. Doch mit ihrem Vorstoß am Wochenende hat sie dem nun die Krone aufgesetzt. So soll es künftig selbst für kleine Photovoltaik-Dachanlagen keine Einspeisevergütung mehr geben, sondern sie sollen ihre Erlöse durch die Direktvermarktung generieren, erklärte die CDU-Bundeswirtschaftsministerin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
