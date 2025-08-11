Das Amazon-Konto ist plötzlich gesperrt oder die bewährte Bankverbindung funktioniert dort auf einmal nicht mehr. Das passiert öfter, als viele glauben. Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten, das Konto wieder zu entsperren - und manchmal hilft dabei auch Amazon. Es kommt wie ein kleiner Schock, wenn Amazon einen per E-Mail darüber informiert, dass das eigene Kund:innenkonto gesperrt sei oder man derzeit nicht über den hinterlegten Zahlungsweg bestellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n