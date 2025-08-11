Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat zugeschlagen: Der Münchner Private-Equity-Spezialist übernimmt den Kranbereich des internationalen Herstellers Hyva. Die Transaktion soll - vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung - im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden und wird das Segment Goods & Services als neue Plattform-Investition stärken. Das Zielunternehmen bringt rund 100 Mio. Euro Umsatz, etwa 400 Mitarbeiter und eine starke internationale Präsenz mit. Die Produktions- und Montagewerke in Italien, Brasilien und China sowie ein globales Vertriebsnetz sorgen für Kundennähe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
