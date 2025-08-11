EQS-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2025 der Effecten-Spiegel AG



11.08.2025 / 18:02 CET/CEST

Zwischenmitteilung zum 1. Halbjahr 2025 der Effecten-Spiegel AG Das erste Halbjahr des Börsenjahres 2025 war geprägt von hohen Schwankungen an den Märkten. So wurde der intakte Aufwärtstrend im April zunächst durch die Zoll-Ankündigung des amerikanischen Präsidenten abrupt beendet. Trotz der anschließenden Entspannungssignale hat Trumps aggressive Zollpolitik das Vertrauen in die Verlässlichkeit der amerikanischen Wirtschaftspolitik sowie in den Dollar als sicheren Hafen nachhaltig erschüttert. Auch die übliche Negativkorrelation zwischen Aktien und Anleihen geriet ins Wanken. Gold und Silber dagegen bestätigten in diesem Umfeld ihre Rolle als Krisenwerte und legten deutlich zu. So konnte unser Depotwert Pan American Silver Corp. auf Dollar-Basis 40 % zulegen, während auf Euro-Basis das Kursplus nur auf 14,2 % kam. Da die US-Investments durch die Dollar-Schwäche extrem belastet wurden, waren für die Ergebnisentwicklung der Effecten-Spiegel AG in den ersten sechs Monaten vor allem die Wertpapierverkäufe deutscher Aktien (z.B. Vossloh AG oder Hensoldt AG) maßgeblich. Nach untestierten Zahlen schließt die Effecten-Spiegel AG das 1. Halbjahr 2025 mit einem Überschuss in Höhe von 1.814 TEUR und damit unter dem Vergleichswert des Jahres 2024 in Höhe von 2.335 TEUR ab. Die Erträge aus Wertpapierverkäufen des Anlagevermögens kamen auf 1.618 (Vj: 2.200) TEUR, die Dividendeneinnahmen auf 552 (Vj: 606) TEUR. An Zinsen und Stillhalterprämien wurden 220 (Vj: 167) TEUR vereinnahmt. Das Verlagsgeschäft kam auf Umsatzerlöse in Höhe von 1.304 zu 1.423 TEUR im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, war damit also nach wie vor profitabel. Den Erträgen stehen neben den verschiedenen betrieblichen Kosten stichtagsbezogene Abwertungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 488 (30.06.2024: 532) TEUR sowie Verluste aus Kursdifferenzen der Fremdwährungsbankkonten in Höhe von 251 TEUR gegenüber. Auf Wertpapiere des Anlagevermögens wurden weder Zu- noch Abschreibungen vorgenommen. Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.06.2025 bei 18,79 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 30. Mai 2025 im Berichtszeitraum insgesamt 7.007.262,00 Euro an Liquidität bzw. 2,00 Euro je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2024 abgeflossen sind und dadurch der Nettoinventarwert um diese Summe gemindert wurde. Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2025: Sixt SE (Stämme), The Walt Disney Company, Coloplast AS, McCormick & Co. Inc., Deutsche Wohnen AG, American Water Works Company, Pan American Silver Corp., Bechtle AG, Incyte Inc. sowie die Dürr AG. Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen investiert. Düsseldorf, 11. August 2025

Marlis Weidtmann

Vorstand der Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Internet: www.effecten-spiegel.com Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass die ermittelten Werte nicht auf testierten Abschlusszahlen, sondern auf der Finanzbuchhaltung basieren. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen sowie aus möglichen Zu- und Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die Zwischenmitteilung wurde weder gemäß

§ 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.



