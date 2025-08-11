DJ Aktien Schweiz kaum verändert - Novartis gesucht

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag kaum von der Stelle bewegt. Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen am Dienstag hätten sich die Anleger zurückgehalten, erklärten Marktteilnehmer.

Der SMI schloss kaum verändert bei 11.870 Punkten. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 17,05 (zuvor: 18,65) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von Novartis, die um 2,1 Prozent zulegten. Der Pharmakonzern hatte ermutigende Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Medikamentenkandidaten Ianalumab bei der Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom veröffentlicht.

Swiss Re erholten sich um 0,7 Prozent. Sie waren am Freitag im Sog von Munich Re unter Druck geraten. Der deutsche Wettbewerber hatte seine Umsatzprognose gesenkt.

Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien, die um 1,0 Prozent vorrückten. Amrize (+0,7%) erholten sich weiter von jüngsten Verlusten.

Ansonsten wurden Zykliker verkauft. ABB, Geberit, Holcim und Sika verloren bis zu 1,5 Prozent.

August 11, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

