Überraschung im Lithiumsektor: CATL hat eine wichtige Lithium-Mine in China vorerst stillgelegt. Hinter der Entscheidung könnte auch politisches Kalkül stecken. Die Entscheidung dürfte für viel Bewegung auf dem Lithiummarkt sorgen, diesen neu ordnen und lässt Produzentenaktien weltweit durch die Decke gehen.CATL, der weltgrößte Batteriehersteller, hat angekündigt, den Betrieb der Jianxiawo-Mine in der Provinz Jiangxi zu stoppen. Die Mine gilt als größte in Chinas Lithium-Zentrum Yichun und liefert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär