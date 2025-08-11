EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
Planethome Investment AG: Kapitalherabsetzung und eine anschließende Kapitalerhöhung geplant
Berlin, 11.08.2025 - Vorstand und Aufsichtsrat der Planethome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) haben heute beschlossen, der für den 26. September 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung folgende Maßnahmen vorzuschlagen:
Außerdem ist geplant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, dass die Gesellschaft auf "iFunded AG" umfirmiert.
