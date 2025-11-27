EQS-Ad-hoc: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Rechtssache

PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben



27.11.2025 / 15:18 CET/CEST

PlanetHome Investment AG: Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben



Berlin, 27.11.2025 - Anfechtungsklagen gegen Hauptversammlungsbeschluss vom 26.09.2025 erhoben

Das Landgericht Berlin II hat der PlanetHome Investment AG (Stammaktien: ISIN DE000A1A60A2, Inhaber-Vorzugsaktien: ISIN DE000A1A60B0) mitgeteilt, dass gegen den auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. September 2025 gefassten Beschluss zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft sowie Beschlussfassung über entsprechende Anpassung von § 5 der Satzung) zwei Anfechtungsklagen erhoben worden sind. Gegen die übrigen Tagesordnungspunkte liegen bislang keine Anfechtungsklagen vor.





Kontakt:



Michael Kindl

PlanetHome Investment AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@planethome-invest.com







