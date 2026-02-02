EQS-News: iFunded AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

iFunded AG: Umsetzung der Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung



02.02.2026 / 16:37 CET/CEST

Berlin, 2. Februar 2026 - Die iFunded AG informiert über die Umsetzung der ordentlichen Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung.



Die ordentliche Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) vom 26. September 2025 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im ordentlichen Verfahren gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von jeweils 4 bestehenden Aktien zu einer neuen Aktie (Aktienzusammenlegung im Verhältnis 4:1) von EUR 8.732.294,00 um EUR 6.549.221,00 auf EUR 2.183.073,00 herabzusetzen, um die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt zu steigern. Dazu wird frei werdendes Kapital in die Kapitalrücklage eingestellt; eine Rückzahlung von Teilen des Grundkapitals ist nicht vorgesehen.



Mit der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter der Handelsregisternummer HRB 239061 B am 2. Januar 2026 ist die Herabsetzung des Grundkapitals wirksam geworden.



Die vollständige Bekanntmachung der Kapitalherabsetzung wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.



Die technische Umsetzung der Aktienzusammenlegung soll zum 5. Februar 2026 erfolgen.



Neue WKN/ISIN nach Zusammenlegung: Stammaktien: WKN: A41YCY, ISIN: DE000A41YCY5

Vorzugsaktien: WKN: A41YCW, ISIN: DE000A41YCW9 Etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von 4 zu 1 teilbare Anzahl von Aktien hält, werden durch die Depotbanken nach Möglichkeit ausgeglichen. Verbleibende Bruchstücke werden im Interesse der Aktionäre von der Gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten verwertet. Hieraus entstehen weder Ansprüche der Aktionäre auf Barauszahlung noch Mittelzuflüsse für die Gesellschaft.

Erstattungen durch die Gesellschaft für von Depotbanken eventuell erhobene Gebühren sind nicht vorgesehen.

Kontakt:



Michael Kindl

Vorstand

iFunded AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@ifunded.de





