Die Integration erweitert den KI-Codierungsassistenten von Tabnine um modernste, für den Einsatz in Unternehmen optimierte Reasoning-Modelle

TEL AVIV, Israel, Aug. 11, 2025, der Pionier der KI-gestützten Softwareentwicklung, gab heute die Unterstützung der neu angekündigten NVIDIA Nemotron Reasoning-Modellebekannt. Tabnine ist bestrebt, seinen Kunden weiterhin die besten Modelle anzubieten und gleichzeitig die Anforderungen von Unternehmen an Genauigkeit, Effizienz und Kontrolle zu erfüllen.

Die neuen NemotronReasoning-Modelle ermöglichen intelligentere, skalierbare und kosteneffiziente Unternehmensanwendungen und ergänzen das wachsende Portfolio der von Tabnine unterstützten Modelle. Nemotron bietet eine leistungsstarke Option für Teams, die intelligente Software in sicheren, selbst gehosteten oder hybriden Umgebungen entwickeln.

Die Nemotron-Modellfamilie - darunter NVIDIA Llama Nemotron Super 1.5und NVIDIA Nemotron Nano 2 - wurde mit offenen, kommerziell nutzbaren Datensätzen erstellt und für dieNVIDIA Blackwell-Architekturoptimiert. Sie ermöglicht es Unternehmen, robuste agentenbasierte KI-Systeme mit leistungsstarkem Reasoning und effizienter Rechenleistung aufzubauen. Tabnine integriert diese Modelle in seine KI-Entwicklungsplattform für Unternehmen, um Kunden Zugang zu leistungsstarken Reasoning-Modellen für die Entwicklung noch leistungsstärkerer KI-Agenten zu ermöglichen und ihnen mehr Kontrolle, Performance und Effizienz über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg zu bieten.

"Das Reasoning ist die nächste Herausforderung für die Produktivität von Entwicklern, und die NVIDIA Nemotron-Modelle helfen uns, diese Hürde zu nehmen", erklärte Dror Weiss, CEO und Co-Founder von Tabnine. "Durch die Kombination der sicheren, fein abgestimmten KI-Umgebung von Tabnine mit der branchenführenden Leistung von Nemotron ermöglichen wir Unternehmen die schnellere Entwicklung und Bereitstellung intelligenter Agenten, ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz, Kontrolle oder Genauigkeit eingehen zu müssen."

Modelle für Unternehmen, bereit für den Einsatz in der Praxis

Die Nemotron-Modelle sind für Inferenz mit hohem Durchsatz und nahtlose Bereitstellung als NVIDIA NIM-Mikroservice-Containerkonzipiert und bieten Tabnine die Flexibilität, ein breiteres Spektrum von Unternehmenskunden zu bedienen, von Cloud-nativen Teams bis hin zu isolierten lokalen Umgebungen. Mit bis zu 250 gleichzeitigen Benutzern, die auf einer einzigen NVIDIA H100GPU unterstützt werden, und einer schnelleren Token-Generierung für niedrigere Gesamtbetriebskosten verbessert Nemotron die Amortisationszeit für KI-Investitionen in Unternehmen erheblich.

"Unternehmen experimentieren nicht mehr nur mit KI-Agenten. Sie setzen sie in realen Arbeitsabläufen ein. Nemotron unterstützt uns dabei mit skalierbaren Reasoning-Funktionen", so Weiss. "Tabnine freut sich darauf, weiterhin eng mit NVIDIA zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die leistungsstärksten Modelle anbieten zu können, insbesondere jenen, die in sicheren, selbst gehosteten Umgebungen arbeiten."

Offene Modelle, entwickelt für mehr Kontrolle

Getreu dem Engagement von Tabnine für datenschutzorientierte, anpassbare KI ergänzt die Integration mit Nemotron den Plattformansatz des Unternehmens - mit vollständig offenen Modellgewichten, transparenten Trainingsdaten sowie Bereitstellungsoptionen speziell für Unternehmen. Tabnine-Kunden können die Vorteile der NVIDIA NeMo-Plattformfür die Entwicklung, Bereitstellung und kontinuierliche Verbesserung von Agenten nutzen und so einen vollständigen Lebenszyklus für die sichere Einführung von KI erschließen.

Diese Zusammenarbeit setzt die langjährige Partnerschaft zwischen Tabnine und NVIDIA fort. Tabnine hat im vergangenen Jahr die Unterstützung für NVIDIA NIM angekündigt und bietet Kunden damit containerisierte Bereitstellung in Cloud-, Hybrid- und sicheren Infrastrukturen. Die heutige Ankündigung ergänzt diese Grundlage um erstklassige Reasoning-Funktionen und unterstreicht das gemeinsame Engagement der Unternehmen für KI auf Unternehmensebene.

Weitere Informationen zur KI-Plattform für Unternehmen von Tabnine finden Sie unter www.tabnine.com.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwickler und Unternehmen dabei, die Softwareentwicklung mithilfe generativer KI zu beschleunigen und zu sichern. Mit über einer Million Nutzern pro Monat und Implementierungen in Tausenden von Unternehmen lässt sich der private, offene und sichere KI-Codierungsassistent von Tabnine nahtlos in jede Phase des Entwicklungszyklus integrieren. Führende Engineering-Teams vertrauen auf Tabnine, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Codequalität zu verbessern und die vollständige Kontrolle über die Einführung von KI zu gewährleisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tabnine.com.

Kontakt

press@tabnine.com