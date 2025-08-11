DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des freiwilligen öffentlichen Angebots 2025 auf 3.2 Mio. Aktien - und beschließt die Konditionen des (ersten) Aktienrückkaufprogramms 2025 zu ändern

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: erhöht das Volumen des freiwilligen öffentlichen Angebots 2025 auf 3.2 Mio. Aktien

und beschließt die Konditionen des (ersten) Aktienrückkaufprogramms 2025 zu ändern

Bayreuth (pta000/11.08.2025/19:15 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, (ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6) hat am 17. Juli 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.600.000 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben. Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 24:00 Uhr (MEZ).

Weiterhin hatte der Vorstand der 7C Solarparken AG am 3. April 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 4.545.454 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 10,0 Mio. über die Börse durchzuführen. Der Aktienrückkauf erfolgte bis 3. Juni 2025 auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. Juni 2024 und ab dem 4. Juni 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 4. Juni 2025.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen die eigenen Aktien, die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zurückgekauft werden sollen, von 1.600.000 auf 3.200.000 (ca. 3,9% des Grundkapitals) zu erhöhen. Der Gesellschaft wurden bis heute 11. August 2025 um 18:08 Uhr 9.9 Mio. Aktien angedient, die Annahmequote beträgt bis zu dieser Uhrzeit somit ca. 32,5%.

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ebenfalls beschlossen die Anzahl der eigenen Aktien, die im Rahmen des am 3. April 2025 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms über die Börse zurückgekauft werden sollen auf bis zu 2.100.000 Aktien zu begrenzen und den Maximalpreis auf höchstens EUR 1,85 je Aktie zu verringern (zuvor: maximal EUR 2,20 je Aktie) Das Programm war bis zum heutigen Tag unterbrochen und wird ab dem 12. August 2025 fortgesetzt mit den neuen Bedingungen.

Zu den weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots siehe die Rubrik "Investor Relations - Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2025" sowie zu weiten Einzelheiten des Aktienrückkaufangebots, welches über die Börse abgewickelt wird, unter der Rubrik "Aktienrückkaufprogramm 2025" auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com.

(Ende)

