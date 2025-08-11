Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone - und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
12.08.25 | 09:21
1,822 Euro
-0,65 % -0,012
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8221,83410:21
1,8221,83410:15
Dow Jones News
11.08.2025 19:51 Uhr
1.165 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken erhöht das Volumen des freiwilligen öffentlichen Angebots 2025 auf 3.2 Mio. Aktien - und beschließt die Konditionen des (ersten) Aktienrückkaufprogramms 2025 zu ändern

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken erhöht das Volumen des freiwilligen öffentlichen Angebots 2025 auf 3.2 Mio. Aktien - und beschließt die Konditionen des (ersten) Aktienrückkaufprogramms 2025 zu ändern

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: 7C Solarparken erhöht das Volumen des freiwilligen öffentlichen Angebots 2025 auf 3.2 Mio. Aktien und beschließt die Konditionen des (ersten) Aktienrückkaufprogramms 2025 zu ändern

Bayreuth (pta000/11.08.2025/19:15 UTC+2)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG, Bayreuth, (ISIN DE000A11QW68, WKN A11QW6) hat am 17. Juli 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß -- 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.600.000 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben. Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 24:00 Uhr (MEZ).

Weiterhin hatte der Vorstand der 7C Solarparken AG am 3. April 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 4.545.454 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 10,0 Mio. über die Börse durchzuführen. Der Aktienrückkauf erfolgte bis 3. Juni 2025 auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. Juni 2024 und ab dem 4. Juni 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 4. Juni 2025.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tag beschlossen die eigenen Aktien, die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zurückgekauft werden sollen, von 1.600.000 auf 3.200.000 (ca. 3,9% des Grundkapitals) zu erhöhen. Der Gesellschaft wurden bis heute 11. August 2025 um 18:08 Uhr 9.9 Mio. Aktien angedient, die Annahmequote beträgt bis zu dieser Uhrzeit somit ca. 32,5%.

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ebenfalls beschlossen die Anzahl der eigenen Aktien, die im Rahmen des am 3. April 2025 beschlossenen Aktienrückkaufprogramms über die Börse zurückgekauft werden sollen auf bis zu 2.100.000 Aktien zu begrenzen und den Maximalpreis auf höchstens EUR 1,85 je Aktie zu verringern (zuvor: maximal EUR 2,20 je Aktie) Das Programm war bis zum heutigen Tag unterbrochen und wird ab dem 12. August 2025 fortgesetzt mit den neuen Bedingungen.

Zu den weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots siehe die Rubrik "Investor Relations - Aktie - Öffentliches Aktienrückkaufangebot 2025" sowie zu weiten Einzelheiten des Aktienrückkaufangebots, welches über die Börse abgewickelt wird, unter der Rubrik "Aktienrückkaufprogramm 2025" auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.solarparken.com.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754932500972 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 13:15 ET (17:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.