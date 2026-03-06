Der unabhängige Betreiber hat sich für ein Portfolio von 15 Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 100 Megawatt einen Festpreis von 40 Euro pro Megawattstunde für die nächsten zwei Quartale gesichert. Es dient der Verringerung der Ergebnisvolatilität angesichts der hohen Preisdynamik an den Strommärkten. 7C Solarparken hat einen Vertrag abgeschlossen, der dem Unternehmen einen Festpreis von 40 Euro pro Megawattstunde für das zweite und dritte Quartal 2026 für ein Portfolio von 15 bestehenden Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 100 Megawatt Leistung zusichert. Die Transaktion diese der Absicherung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland