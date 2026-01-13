DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken beschließt einen Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: 7C Solarparken beschließt einen Aktienrückkauf

Bayreuth (pta000/13.01.2026/15:25 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 2.436.776 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 4.020.680,40 über die Börse durchzuführen. Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 4. Juni 2025. Alle Rückkäufe werden über eine Bank abgewickelt. Die Aktienrückkäufe sollen zu einem Kursniveau von maximal EUR 1,65 je Aktie durchgeführt werden. Das Rückkaufprogramm wird am 14. Januar 2026 beginnen und spätestens am 31. Mai 2026 enden. Es ist möglich, dass die Gesellschaft nicht die vollen EUR 4.020.680,40 für Rückkäufe verwenden wird. Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Rückkauf ihrer Aktien jederzeit zu ändern oder zu beenden.

Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:// www.solarparken.com/aktie.php veröffentlicht

