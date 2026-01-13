Anzeige
Dienstag, 13.01.2026
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
13.01.26 | 16:27
1,590 Euro
+3,92 % +0,060
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
13.01.2026 15:57 Uhr
396 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken beschließt einen Aktienrückkauf

DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: 7C Solarparken beschließt einen Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

7C Solarparken AG: 7C Solarparken beschließt einen Aktienrückkauf

Bayreuth (pta000/13.01.2026/15:25 UTC+1)

Der Vorstand der 7C Solarparken AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, einen Rückkauf von bis zu 2.436.776 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 4.020.680,40 über die Börse durchzuführen. Der Aktienrückkauf erfolgt auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 4. Juni 2025. Alle Rückkäufe werden über eine Bank abgewickelt. Die Aktienrückkäufe sollen zu einem Kursniveau von maximal EUR 1,65 je Aktie durchgeführt werden. Das Rückkaufprogramm wird am 14. Januar 2026 beginnen und spätestens am 31. Mai 2026 enden. Es ist möglich, dass die Gesellschaft nicht die vollen EUR 4.020.680,40 für Rückkäufe verwenden wird. Die zurückerworbenen Aktien können zu allen im Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, den Rückkauf ihrer Aktien jederzeit zu ändern oder zu beenden.

Weitere Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:// www.solarparken.com/aktie.php veröffentlicht

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768314300172 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 09:25 ET (14:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
