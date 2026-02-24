DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: Solarpark Reuden Süd (20 MWP) steht kurz vor der Fertigstellungn

Bayreuth (pta000/24.02.2026/08:05 UTC+1)

7C Solarparken gibt bekannt, dass der Solarpark Reuden Süd mit dem bevorstehenden Anschluss an das Stromnetz kurz vor der Fertigstellung steht, was einen wesentlichen Meilenstein für die Konzernziele 2026 darstellt. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme des 28 Kilometer langen Mittelspannungskabels (20 kV) in der vergangenen Woche schließt der Konzern nun die Installation des internen Netzes ab. In enger Abstimmung mit dem Netzbetreiber wurde die Übergabestation unter Spannung gesetzt, und die interne Ringleitung, die die acht Trafostationen verbindet, wird a rato von einer Station pro Tag unter Spannung gesetzt. Das gesamte interne Netz wird voraussichtlich Anfang März unter Spannung stehen, unmittelbar gefolgt vom Aufstarten der Wechselrichter.

Das Projekt Reuden Süd stellt angesichts seiner historischen Bedeutung und der komplexen Verhandlungen mit allen Beteiligten einen bedeutenden strategischen Erfolg dar. Die Solaranlage hat eine Gesamtleistung von rund 20 MWp und wird eine gemischte Einspeisevergütung von 87 EUR pro MWh mit einem Einspeisevergütungszeitraum bis Mitte 2043 haben.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken: "Reuden Süd ist der Beweis, dass wir auch unter Druck zuverlässig liefern. Trotz des Betrugs, der 2024 aufgedeckt wurde, haben wir uns auf das Wesentliche konzentriert: rechtliche Klarheit wiederherstellen, alle Stakeholder ausrichten und die Anlage technisch sicher zur Betriebsreife führen. Unser CFO und unser CTO haben diese Wiederherstellung mit außergewöhnlichem Einsatz vorangetrieben. Heute ziehen alle Beteiligten an einem Strang - und wir verwandeln ein komplexes Altlastenprojekt in konkrete Wertschöpfung."

