In einem leicht schwächeren Umfeld ragte die Aktie von Electronic Arts (EA) mit einer starken Performance hervor. Mit einem Plus von gut fünf Prozent war das Papier zum Wochenauftakt vor Micron und Intel der stärkste Wert des Tages im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Dabei unterstützten auch positive Analysteneinschätzungen.Nach einem Treffen mit Oppenheimer und dem erfolgreichen Battlefield-6-Beta Test vom 7. Bis 11. August haben die Analysten ihre "Outperform"-Bewertung sowie das Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär