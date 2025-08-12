Die großen Tech-Player träumen von der fernen Zukunft und vergessen dabei das Brot-und-Butter-Geschäft mit einfachen Kunden. Ein Beispiel sind persönliche Cloud-Speicher und Medienmanagement. Schon heute nutzen laut der Marktforscher von Thread Gold Consulting 2,3 Mrd. Menschen derartige Dienste. Bis 2031 soll der Markt jährlich um 24 % auf 366 Mrd. USD wachsen. Die Großen der Branche, wie Apple oder Amazon, bieten Cloud-Speicher nur innerhalb ihres eigenen Ökosystems an. White-Label-Produkte? Fehlanzeige! Wir erklären, welche lukrative Investment-Nische bei Cloud-Diensten entsteht und wie Anleger davon profitieren können.Den vollständigen Artikel lesen ...
