Bei SFC Energy (DE0007568578) herrscht Vertrauen in die eigene Aktie. Dr. Peter Podesser, Vorstandsmitglied des Brennstoffzellen-Spezialisten, kaufte über seine Beteiligungsgesellschaft Aktien im Wert von gut 50.000 Euro zu einem Durchschnittspreis von 16,74 Euro. Insider-Käufe als Vertrauenssignal: Solche Directors' Dealings sind meist positive Signale. Wenn Vorstände ihr eigenes Geld in die Hand nehmen, zeigt das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung. Bei SFC Energy könnte das mit der jüngsten Geschäftsdynamik zusammenhängen. Das Unternehmen aus Brunnthal profitiert vom Boom bei Backup-Stromversorgungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
