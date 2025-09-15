Die deutsche Volkswirtschaft schrumpft seit mehreren Quartalen und bis auf wenige Ausnahmen findet das Belegschaftswachstum vorwiegend im öffentlichen Sektor statt. In einer massiven Krise befinden sich vor allem die drei Automobilkonzerne BMW, Mercedes und Volkswagen, die im so wichtigen Chinageschäft dem harten Wettbewerb nicht mehr standhalten können. Doch durch die gute Vernetzung der DAX-Konzerne in der globalen Wirtschaft verdienen die restlichen Konzerne noch gutes Geld im Ausland. Nach Schätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor