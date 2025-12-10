Die schwarz-rote Bundesregierung plant, zum Jahresbeginn 2026 ein neues Förderprogramm für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride aufzulegen. Die Unterstützung richtet sich vor allem an Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen, um ihnen den Wechsel zur Elektromobilität zu erleichtern. Der Basiszuschuss soll bei rund 3.000 EUR liegen und kann sich durch Kinderzuschläge und einem Bonus bei sehr niedrigem Einkommen auf maximal 4.000 EUR steigern. Gefördert werden nur Fahrzeuge, deren Netto-Listenpreis die 45.000 EUR-Marke nicht überschreitet, wodurch höherpreisige Modelle außerhalb des Programms bleiben. Begünstigt werden sowohl Kauf als auch Leasing von rein elektrischen Pkw (BEV) sowie laut bisherigen Medienberichten auch von Plug-in-Hybriden. Parallel dazu soll die bestehende Kfz-Steuerbefreiung für vollelektrische Fahrzeuge verlängert werden, maximal jedoch für 10 Jahre und mit Horizont bis Ende 2035. Das Pendel schlägt also in Richtung der E-Auto-Hersteller und nötiger Zulieferer. Jetzt ist die Zeit für den Einstieg!

