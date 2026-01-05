Graphit ist das vergessene Schwergewicht der Elektromobilität. Während die Welt überwiegend auf Lithium und Kobalt blickt, besteht die Anode einer Lithium-Ionen-Batterie gemessen am Gewicht zum größten Teil aus Graphit. China kontrolliert diesen Markt fast vollständig, was westliche Automobilbauer vor massive Probleme stellt. Syrah Resources hat mit seinem bahnbrechenden Deal mit Tesla bewiesen, dass der Aufbau einer westlichen Lieferkette nicht nur möglich, sondern für die OEMs überlebenswichtig ist. Diese Entwicklung dient trotz aktueller Probleme als Blaupause für den gesamten Sektor. Während Volkswagen mit seiner Tochter PowerCo in Kanada aggressiv nach Rohstoffen sucht, positioniert sich Graphano Energy mit seinen Aktivitäten in Québec als logischer Profiteur dieser neuen geopolitischen Realität.Den vollständigen Artikel lesen ...
