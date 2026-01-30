Die Energiewende erreicht 2026 einen kritischen Punkt: Speicher werden zur systemrelevanten Infrastruktur, angetrieben durch die Elektromobilität und den explodierenden Stromhunger der KI. Dieser Boom treibt die Nachfrage nach Hochleistungsbatterien und essenziellen Rohstoffen wie Graphit in ungeahnte Höhen. Wer die strukturellen Gewinner dieses Megatrends identifizieren will, sollte drei Schlüsselakteure im Auge behalten: den E-Mobility-Pionier BYD, den Rohstoffspezialisten Graphano Energy und den Chipriesen Intel.Den vollständigen Artikel lesen ...
