Paukenschlag am Mittwoch! US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben auf 1,5 Billionen USD pro Jahr erhöhen. Bereits im laufenden Jahr stecken die USA mit 901 Mrd. USD so viel wie kein anderes Land in ihr Militär. Neben den US-Rüstungskonzernen könnte es auch andere Gewinner geben. Beispielsweise Graphano Energy. Das Unternehmen erschließt ein Grafitvorkommen in Kanada. Grafit wird als kritischer Input für die militärische Lieferkette gesehen. Auch Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall kann auf Wachstum in den USA hoffen. Lithium-Hersteller werden bereits von der US-Regierung gefördert. Davon profitiert Standard Lithium. Doch Fitch zweifelt an den Markterwartungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
