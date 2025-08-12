Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares (DE000A2NB650) bleibt auf Einkaufstour. Der jüngste Coup: die Übernahme des Kranbereichs von Hyva für rund 100 Millionen Euro Umsatz. Das stärkt das Segment Goods & Services als neue Plattform-Investition. Mutares sieht Turnaround-Potenzial: CIO Johannes Laumann ist optimistisch: "Das Geschäft bietet aufgrund der jüngsten finanziellen Schwäche eine Chance für eine Trendwende." Genau solche Situationen liebt Mutares. Das Unternehmen kauft angeschlagene Firmen, saniert sie und verkauft sie gewinnbringend weiter. Der Hyva-Kranbereich bringt 400 Mitarbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt