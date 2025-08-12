Die Aktie von Intel hat bereits am Montag zu den stärksten Werten des Tages im Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gehört. Nur Electronic Arts und Micron Technology waren noch stärker. Und nachbörslich ging es bei Intel noch einmal weiter nach oben. Grund hierfür waren positive Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zum CEO von Intel.Nur wenige Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump noch einen Chefwechsel bei Intel gefordert hatte, zeigt sich Trump nun versöhnlich. Er hat sich mit Intel-CEO Lip-Bu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär