Circus SE erhält NATO-Zulassung für Verteidigungsaufträge und multinationale Beschaffungsprogramme Offiziell durch die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) zertifiziert und damit ab sofort berechtigt, an Verteidigungsbeschaffungen und Direktvergaben aller Mitgliedstaaten teilzunehmen.

Einziger von der NATO zugelassener Anbieter vollautomatisierter KI-Robotiklösungen für die taktische Truppenversorgung, entwickelt für den durchgehend autonomen 24/7-Betrieb.

Bereits in Verhandlungen mit mehreren NATO-Streitkräften; erste Kunden aus dem Verteidigungsbereich werden noch dieses Jahr erwartet. München, 12. August 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich KI-Software und Robotik für die Food-Service-Branche, wurde offiziell in das Lieferantenverzeichnis der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) aufgenommen. Damit qualifiziert sich Circus als zertifizierter Lieferant für die NATO und ihre Mitgliedstaaten. Diese Zertifizierung stellt eine bedeutende Erweiterung der Präsenz von Circus im Verteidigungssektor dar und eröffnet den Zugang zu NATO-weiten Programmen in den Bereichen Verteidigung, Logistik und Krisenreaktion. Das Unternehmen ist nun für bedeutende Verteidigungsprogramme qualifiziert und wird künftig in einer Reihe mit etablierten globalen Anbietern wie Lockheed Martin, Renk oder Rheinmetall geführt, auf die Beschaffungsverantwortliche der NATO-Allianz regelmäßig zurückgreifen. Die Aufnahme in das regulierte Lieferanten-Netzwerk der NSPA ist die formale Voraussetzung, um an NATO-Ausschreibungen teilzunehmen oder Direktaufträge zu erhalten. Der Eintrag ist ausschließlich Unternehmen vorbehalten, die in ihrem Fachgebiet über eine relevante Marktpräsenz verfügen. Damit kann die Circus SE künftig an Beschaffungsprogrammen und Lieferverträgen der NATO Support and Procurement Agency (NSPA) teilnehmen - als erster gelisteter Anbieter vollautonomer Systeme auf Basis von KI-Robotik-Lösungen wie dem CA-1 und CA-M. Die Zertifizierung bestätigt, dass Circus die hohen Anforderungen der NATO an Sicherheit, Qualität und wirtschaftliche Stabilität erfüllt - darunter AQAP- und relevante ISO-Standards. Zudem ermöglicht sie eine vereinfachte Abwicklung zukünftiger Verträge über die digitalen Beschaffungsplattformen der Allianz. Da die NATO-Beschaffung zunehmend technologiegetriebene und autonome Lösungen bevorzugt, ist Circus besonders gut positioniert, um vom stark wachsenden Verteidigungsmarkt zu profitieren. "Diese NATO-Zertifizierung bestätigt unsere Konformität mit den strengen Standards der Allianz und eröffnet die nächste Phase unserer globalen Expansion", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus SE. "Sie stärkt unsere führende Position im Verteidigungssektor und ermöglicht es uns, aktiv zu missionskritischen Operationen in allen NATO-Mitgliedstaaten beizutragen." Mit der kürzlich erhaltenen Zulassung als Lieferant für die US-Regierung und das US-Verteidigungsministerium schafft die NATO-Zulassung eine weitere Grundlage, um Circus als verlässlichen, schnell einsetzbaren Partner für KI-gestützte Robotik-Systeme in Einsätzen, Übungen und Krisenmissionen zu etablieren.



Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs-Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus autonome Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



Kontakt: Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com



