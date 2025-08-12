Basel - Die Bell Food Group hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Gewinn leicht gesteigert. Für das zweite Halbjahr rechnet Bell mit weiterem Margendruck durch Wettbewerb, Einkaufstourismus und verhaltene Konsumstimmung. Der Nettoerlös der Coop-Tochter kletterte um 3,7 Prozent auf 2,40 Milliarden Franken, wie der Fleischverarbeiter und Convenience-Spezialist am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 4,4 Prozent. Der Absatz erhöhte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab