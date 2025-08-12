Die Münchener Beteiligungsgesellschaft Mutares (DE000A2NB650) hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Ertragskraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das Nettoergebnis der Holding sprang um 32 Prozent auf 69,8 Millionen Euro - ein starkes Signal für die Geschäftsstrategie. Portfolioausbau treibt Konzernumsatz: Der Konzernumsatz kletterte um 19 Prozent auf beeindruckende 3,1 Milliarden Euro. Acht abgeschlossene Akquisitionen im ersten Halbjahr untermauern die aggressive Wachstumsstrategie. Für zwei weitere Übernahmen stehen die Verträge bereits, der Abschluss erfolgt zeitnah. Das EBITDA explodierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
