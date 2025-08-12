Um Elektroflugzeuge in der Pilotenausbildung einsetzen zu können, arbeiten Bye Aerospace und Electro.Aero an tragbaren Schnellladelösungen. Bye Aerospace, US-amerikanischer Hersteller von Elektroflugzeugen hat eine Partnerschaft mit Electro.Aero geschlossen, einem australischen Anbieter für Ladelösungen für Flugzeuge. Ziel der Unternehmen ist es, die Umstellung des Marktes für Pilotenschulungsflugzeuge auf Elektroflugzeuge zu fördern. Dazu wollen die Partner gemeinsam tragbare Schnellladelösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver