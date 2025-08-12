Die Aktie von Nvidia ging am Montag nach dem bekannt geworden Pakt mit der US-Regierung kaum verändert aus dem Handel. Das Unternehmen soll demnach 15 Prozent seiner Umsätze aus dem Verkauf bestimmter Chips in China direkt an die US-Regierung abführen. Wie Trump zuletzt verlauten ließ, waren aber sogar höhere Abgaben geplant.Nvidia darf seinen für China entwickelten H20-Chip wieder ins Land exportieren, nachdem das Unternehmen mit der US-Regierung eine Abgabe von 15 Prozent auf die Verkäufe vereinbart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
