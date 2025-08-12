Für den KI-Giganten Nvidia braut sich neues Unheil zusammen. Ausgerechnet der H20-Chip, der speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde, um US-Sanktionen zu umgehen, stößt in Peking auf Widerstand. Die Regierung rät Unternehmen nun dringend vom Kauf ab. Für Nvidia steht damit ein Milliardengeschäft auf der Kippe.Das ist ein Nackenschlag, der sitzt: Nvidia hat nach den weitreichenden US-Exportkontrollen eine spezielle, leistungsschwächere Version seiner KI-Chips für China entwickelt. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
