Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps haben wir am 03. August mit diesem Hinweis auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Lithium Americas hat in sieben Handelstagen über 25 Prozent an Wert verloren und ist an der Unterstützung bei 2,50 USD angekommen, die im Juni Auslöser für eine Rally bis auf 3,46 USD war. Die Lithium Americas-Aktie kann auch in Deutschland gekauft werden, aber die Umsätze sind dünn, wir schlagen den Einstieg an der NYSE vor." ...

