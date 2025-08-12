DJ PTA-News: Nexus AG: Starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Nexus AG: Starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2025

[ PDF ]

Donaueschingen (pta000/12.08.2025/08:45 UTC+2)

Donaueschingen, 12. August 2025: Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen - konnte in den ersten sechs Monaten 2025 den Umsatz um rund 10 % und das EBIT um rund 33 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden. In den ersten sechs Monaten 2025 hat sich der Umsatz von TEUR 127.665 auf TEUR 140.763 (+10,3 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 39,5 % (6M-2024: 44,1 %) und erreichte TEUR 55.632 nach TEUR 56.233 (6M-2024). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 33,0 % auf TEUR 22.515 (6M-2024: 16.935). Das EBIT erhöhte sich sehr stark um 32,8 % von TEUR 16.410 (6M-2024) auf TEUR 21.797, der Konzernüberschuss um 25,9 % auf TEUR 15.590 (6M-2024: TEUR 12.382). Das EBITDA erhöhte sich um 22,8 % auf TEUR 31.239 (6M-2024: TEUR 25.448). Der operative Cashflow erhöhte sich um 34,3 % auf TEUR 37.089 (6M-2024: TEUR 27.611). Zum 30.06.2025 standen liquide Mittel in Höhe von TEUR 136.819 (31.12.2024: TEUR 114.038) zur Verfügung.

Ohne die im ersten Halbjahr 2025 akquirierten Unternehmen hätte der Umsatzanstieg bei 9,5 % und der EBITDA-Anstieg bei 24,4 % gelegen. Für die Integration erworbener Unternehmen wurde im ersten Halbjahr 2025 TEUR 1.674 aufgewendet, die im Ergebnis verarbeitet wurden. Die Nexus AG verfügt zum 30.06.2025 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 297.396 (31.12.2024: TEUR 282.958). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 62,2 % (31.12.2024: 64,6 %).

Donaueschingen, 12. August 2025

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Nexus AG Irmastraße 1 78166 Donaueschingen Deutschland Ansprechpartner: Hannes Wehinger Tel.: +49 771 22960-260 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754981100981 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)