Vancouver, British Columbia - 12. August 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein in der Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien tätiges Unternehmen, freut sich, ein Update zu seinem Sommerbohrprogramm 2025 in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Kupfer-Gold-Projekt Star im nordwestlichen British Columbia zu geben. Der jüngste Bericht liefert vorläufige Ergebnisse aus dem Diamantbohrloch D (S-053B) in seinem zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Kupfer-Gold-Projekt Star im nordwestlichen British Columbia.

65 Meter wurden südwestlich von Bohrloch B (S-051) in der Nähe einer bedeutenden Kupfer-Gold-in-Boden-und-Graben-Anomalie gebohrt. Bohrloch D war auf die Prüfung der südwestlichen Flanke aktueller Bohrungen und historischer Proben ausgerichtet und zielte auf die Erweiterungen der Mineralisierung in der Verwerfungszone Star ab.

Bohrloch D erreichte eine Tiefe von 184 Metern und durchteufte hauptsächlich Quarz-Monzodiorit mit vereinzeltem Monzonit, der von mehreren schmalen Verwerfungszonen durchkreuzt wird, einschließlich der Hauptverwerfung Star in einer Tiefe zwischen 93,25 und 104 Metern. Nahe der Oberfläche (~26 m) stieß das Bohrloch auf eine Oxid-Übergangszone mit Malachit- und Azurit-Beschichtungen, die mit der supergenen Kappe übereinstimmen, die sich über wichtigen Strukturen in Star entwickelte.

Bohrloch_ID UTM_E UTM_N Höhe_M AZIMUT Neigung Tiefe S_050 339834 6458308 1124 270 -85 101 S_051 339770 6458307 1120 235 -85 539 S_052 339850 6458406 1153 240 -83 674 S-053B 339722 6458209 1084 260 -83 184

UTM 9N NAD83

Unter der Oxidkappe ist Kupfermineralisierung in Form von versprengten Chalkopyrits und in Quarz-Sulfid-Adern eingelagert, stellenweise intensiviert in Gängen, Brekzien und kalihaltiger Alterierung.

Bemerkenswerte Mineralisierungsabschnitte beinhalten:

- 77,8 - 82,4 m

- 116,6 - 121,25 m

- 151,5 - 155 m

- 164 - 171 m

- 171,2 - 178,75 m

Diese Ergebnisse bestätigen Kupfermineralisierung an der Südwestseite von Star Main, präzisieren die Struktur- und Intrusionskontrollen in der Verwerfungszone Star und unterstützen die Kontinuität der Mineralisierung sowie die Expansion des Systems in diese Richtung.

"Bohrloch D bestätigt, dass das System Star weiterhin in mehreren Richtungen wächst", erläuterte Darryl Jones, CEO von Star Copper. "Dieser Step-Out bestätigt unser geologisches Modell und eröffnet weiteres Potenzial zur Erweiterung nach Südwesten, einem Gebiet mit starken Kupfer-Gold-Anomalien an der Oberfläche und günstigem Muttergestein."

Das Sommerbohrprogramm 2025 diente der Prüfung der lateralen und vertikalen Kontinuität mineralisierter Zonen, die durch frühere Bohr- und Explorationskampagnen im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar identifiziert wurden. Die Bohrarbeiten umfassen Ziele, die als oberflächennahe Oxidzonen, tiefe Porphyr-Mineralisierung und mit den Verwerfungen "Star" und "Dick Creek" verbundene Strukturen identifiziert wurden. Das Unternehmen prüft über die früher gebohrten Tiefen hinaus und nähert sich der halben Strecke von bis zu 4.000 Bohrmetern in sechs primären Bohrlöchern (Bohrlöcher A-F). Die Bohrlöcher A, B, C und D sind jetzt abgeschlossen.

Das Unternehmen sammelt weiterhin Ergebnisse aus dem andauernden Programm und wird weitere Updates veröffentlichen, sobald Ergebnisse eingehen und interpretiert werden.

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Star Copper Corp.

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

