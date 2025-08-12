Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 24.090 Punkten berechnet, ein Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Sartorius, Continental und Rheinmetall. Die größten Abschläge verzeichneten die Papiere der Hannover Rück, von SAP und von Zalando.



"Heute richtet sich der Blick klar auf die ZEW-Umfrageergebnisse", heißt es in einer aktuellen Markteinschätzung der Helaba. Man rechne damit, dass der Saldo der Konjunkturerwartungen in Deutschland deutlich nachgeben dürfte. Auch die Lageeinschätzungen dürften schwächer als im Vormonat ausfallen, was wohl ein negatives Signal für das kommende Ifo-Geschäftsklima darstelle.



Neben der ZEW-Umfrage rücken am Nachmittag die US-Inflationsdaten in den Vordergrund. Der Einschätzung der Helaba zufolge besteht das Risiko, dass die monatliche Teuerungsrate infolge der Zollpolitik bei 0,3 Prozent liegen könnte, was die Jahresrate nahe an drei Prozent bringen würde. "Für eine Forcierung der Zinssenkungserwartungen der Fed bestünde damit kein Raum", so die Analysten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1616 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8609 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,80 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





