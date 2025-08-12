Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die 7C Solarparken AG hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der 7C Solarparken AG (ISIN DE000A11QW68/ WKN A11QW6), Bayreuth, hat am 17. Juli 2025 auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 1.600.000 Aktien der 7C Solarparken AG (ca. 2% des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu erwerben. Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 24:00 Uhr (MEZ). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
