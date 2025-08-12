Forscher der australischen Universität haben herausgefunden, dass Licht im UV-B-Spektrum die UV-induzierte Degradation von Topcon-Zellen beschleunigt. Es werden die gleichen Degradationseffekte wie durch UV-A-Strahlung hervorgerufen, jedoch in deutlich höherer Geschwindigkeit. von pv magazine Global Wissenschaftler der University of New South Wales (UNSW) in Australien haben die Auswirkungen der durch Ultraviolettstrahlung induzierten Degradation (UVID) von Topcon-Solarzellen (Tunnel oxide passivated contact) untersucht. Ihre Analyse konzentrierte sich insbesondere auf die Rolle von Wasserstoff ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland