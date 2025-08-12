Der Düngemittelkonzern K+S (DE000KSAG888) veröffentlichte seine Quartalszahlen und bestätigte dabei eine gemischte Entwicklung. Während höhere Preise das Geschäft stützten, sorgten operative Herausforderungen für Gegenwind. Die Investitionszurückhaltung der Kunden bleibt ein zentrales Thema. Sowohl private als auch öffentliche Auftraggeber halten sich mit Bestellungen zurück. Trotzdem zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich für das traditionell starke zweite Halbjahr. Preisanstieg kann Mengenverluste nicht kompensieren: Im zweiten Quartal profitierte K+S von deutlich gestiegenen Verkaufspreisen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt