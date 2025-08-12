Schwyz - Die Aktienmärkte bewegen sich seit Mitte Mai seitwärts. Zwar sorgt die Unsicherheit über die realen Auswirkungen der jüngsten Zölle weiterhin für Zurückhaltung, doch verbessert die gewonnene Planungssicherheit das Marktumfeld spürbar. Zusätzlich beflügelt die Aussicht auf tiefere US-Leitzinsen die Kurserwartungen. Spätestens 2026 dürfte sich das Umfeld nochmals aufhellen: Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen ist eine wirtschaftsfreundliche Politik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab