Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) gibt die Ernennung von Michael Bächtiger zum Leiter der Region Ausserschwyz bekannt. Bächtiger, ein erfahrener Banker mit fundierter Führungserfahrung, tritt die Stelle am 1. September 2025 an. Der 35-jährige Benkner Michael Bächtiger bringt ein tiefgreifendes Verständnis für die Anforderungen und Wünsche der Kunden in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge mit. Seine berufliche Laufbahn begann er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
